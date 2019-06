Donald Trump: Wutausbruch noch vor der Landung

Donald Trump legte eins drauf, noch bevor der Staatsbesuch im Königreich offiziell begann. Noch an Bord seiner Airforce One twitterte der US-Präsident seine Antwort auf die Kritik von Sadiq Khan. Der Bürgermeister von London hatte Trump in eine Reihe mit "Faschisten des 20. Jahrhunderts" gestellt, für den man "nicht den roten Teppich ausrollen" sollte.

"Kahn", schrieb Trump (und brachte es fertig, den Namen des Bürgermeisters falsch zu schreiben) "erinnert mich sehr an De Blasio, den sehr dummen und inkompetenten Bürgermeister von New York, der auch einen fürchterlichen Job machte. Nur dass er nur halb so groß ist." Khan, "der nach allem, was man hört, als Bürgermeister von London eine schreckliche Arbeit geleistet hat, war törichterweise fies zum besuchenden US-Präsidenten gewesen, bei weitem der wichtigste Verbündete des Vereinigten Königreichs", schimpfte Trump. "Er ist ein Totalversager, der sich auf die Kriminalität in London konzentrieren sollte statt auf mich."

Dass Trumps Wutausbrüche die Briten überrascht hätten, kann man nicht behaupten. Man hatte es fast erwartet. Immerhin hatte der US-Gast schon im Vorfeld seines dreitägigen Staatsbesuchs reichlich diplomatisches Porzellan zerschlagen, als er sich in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einmischte und einen No-Deal-Brexit empfahl. Der umstrittene Ex-Außenminister Boris Johnson würde einen hervorragende Arbeit als Premierminister machen, hatte Trump bekannt gegeben und angeregt, seinen Freund Nigel Farage, den Chef der Brexit-Partei, zum Unterhändler mit der EU zu bestellen.

Nachdem die Präsidentenmaschine landete, ging es mit dem Hubschrauber weiter zum Regent’s Park, wo der US-Botschafter seine Residenz hat und das Ehepaar Trump untergebracht wird. Die Trumps sind zahlreich angereist, denn Vater Donald wollte es seinen vier erwachsenen Kindern nicht verwehren, den royalen Pomp zu erleben.

Nur die Kutschfahrt über die Mall zum Buckingham-Palast wurde wegen Sicherheitsbedenken gestrichen. Ansonsten gibt es das volle Programm. Es begann mit einem formellen Empfang der Staatsgäste durch Queen Elizabeth II., gefolgt von einem privaten Mittagessen im Buckingham-Palast. Am Nachmittag legte Trump einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey nieder.

Danach wurde der US-Gast von Thronfolger Prinz Charles zum Tee empfangen. Charles, der beim jüngsten Besuch Trumps im Sommer 2018 auf eine Begegnung verzichtet hatte, hatte sich diesmal vorgenommen, seine Sorgen über die Gefahr für den Planeten dem amerikanischen Klimaskeptiker mitzuteilen. Doch das Hauptereignis des Montags stellte das Staatsbankett im Buckingham-Palast dar. 170 Gäste waren geladen. Normalerweise sind es die Honoratioren und die wichtigsten Politiker, die zu dem protokollarisch höchstrangigen Event gebeten werden. Diesmal hat eine ganze Reihe ihre Einladung ausgeschlagen – vom Oppositionsführer Jeremy Corbyn über den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, den Parlamentspräsidenten John Bercow bis zum Anführer der Liberaldemokraten, Sir Vince Cable. Stattdessen durften, entgegen dem üblichen Protokoll, die Trump-Kinder samt ihren Partnern beim Staatsbankett mit dabei sein.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.