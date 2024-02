Donald Trump vor der Krönung zum Präsidentschaftskandidaten

Für einen Moment hielten ihre Anhänger die Luft an. Nicht, weil das Ergebnis knapp war. Donald Trump war zu diesem Zeitpunkt längst der erklärte Sieger der Vorwahlen der Republikaner in South Carolina. Das Drama lag an dem Spannungsbogen, den die ehemalige Gouverneurin des Südstaates aufgebaut hatte. „Unser Land wird auseinanderbrechen, wenn es die falsche Wahl trifft“, erklärte Nikki Haley mit feierlichem Ernst in der Stimme. Es sei niemals um sie gegangen.