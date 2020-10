Donald Trump und das kritische Fernsehen: "Desaster, Betrüger"

"NBC ist vielleicht der schlimmste Sender von allen. Die sind kein Sender, sondern Betrüger. CNN, da weiß man zumindest, woher sie kommen. Die sind sowieso unehrlich. Und CBS ist ein Desaster." Dieser Befund über ihm gegenüber kritisch auftretende Medien liest sich wie ein spätnächtliches Tweet-Feuerwerk des amerikanischen Präsidenten.

Der Schein trügt. Donald Trump hat das alles im US-amerikanischen Fernsehen gesagt. Unwidersprochen. In der TV-Show "Life, Liberty & Levin" am 17. September. Dort hat der konservative Anwalt Mark R. Levin beim ebenso ausgerichteten US-Sender Fox News eine Talkshow. Bei ihm durfte Trump seine Tiraden vom Stapel lassen. Journalistischer Anspruch war während der 40-minütigen "Show" nicht erkennbar, dafür nickte Mark Levin höflich lächelnd.

Auch dann noch , als sich Donald Trump den Sender selbst vorknöpfte: "Fox ist gut, aber auch nicht mehr das, was es einmal war. Sie sind politisch korrekt geworden. Die glauben, es ist wunderbar, weil sie mehr Demokraten als Republikaner zeigen."

Donald Trump war noch nie zimperlich jenen gegenüber, die ihn gemacht, nun aber seine Gunst verloren haben. Medienmogul Rupert Murdoch hatte Fox 1996 gegründet, weil er großes Potenzial im politisch rechtsgerichteten Amerika sah. Eine richtige Annahme, der Sender wurde unter seinem patriarchischen Chef Roger Ailes schnell zum erfolgreichsten der USA. Kritischer Journalismus war nie die Devise von Fox, es ging einzig darum, konservative Inhalte für das republikanische Zielpublikum zu transportieren. Fox und Roger Ailes gelten als mediale Macher von Donald Trump. Lange bevor er zu politischen Ehren gelangte, durfte der 74-Jährige in fast jedem Sendungsformat ("Fox & Friends", "The O’Reilly Factor") seine unreflektierte Sicht der Dinge präsentieren und Verschwörungstheorien anbringen. Etwa, dass der ehemalige US-Präsident Barack Obama kein Amerikaner sei. "Er kann sagen, was er will. Fakt ist: Keiner hat seine Geburtsurkunde gesehen."

Weil eine Hand eben die andere wäscht, sprang Trump Roger Ailes medial schnell zur Seite, als dieser wegen sexueller Eskapaden in Bedrängnis geriet. Diesmal allerdings ohne Erfolg, Ailes musste gehen.

Politikwissenschafter sind sich einig, dass Trump der via Fox ständig steigende Bekanntheitsgrad letztlich ins Amt geholfen hat.

Regionale Medien sind im Moment übrigens Trumps Lieblinge: "Die berichten so gut, fast noch enthusiastischer, als ich es bin."

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at