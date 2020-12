Die Einladungen sind in hoffnungsvollem Grün gehalten. "Der Präsident und Mrs. Trump erbitten das Vergnügen Ihrer Teilnahme an dem Weihnachtsempfang im Weißen Haus", steht in goldenen Lettern unter dem Siegel des Präsidenten. Darunter Datum und Uhrzeit, aber kein Hinweis auf Schutzvorkehrungen angesichts der Corona-Pandemie.