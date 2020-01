"Donald Trump hat absolut nichts falsch gemacht"

Im Amtsenthebungsverfahren haben die Verteidiger von Donald Trump nun den Spieß umgedreht: Das Anwaltsteam des US-Präsidenten hat den oppositionellen Demokraten "Missachtung des Wählerwillens" vorgeworfen. Trumps Gegner hätten das Impeachment-Verfahren nur angestrengt, "um die Ergebnisse der letzten Wahlen zu kippen", sagte der oberste Rechtsberater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, am Samstag zum Auftakt seines Plädoyers im US-Senat.

Trump habe "absolut nichts falsch gemacht". Das Amtsenthebungsverfahren sei "die größte Einmischung in eine Wahl in der US-Geschichte", kritisierte Cipollone. Die Demokraten planten, "den Präsidenten ohne den geringsten Beweis abzusetzen". Aus seiner Sicht wäre es ein "völlig unverantwortlicher Machtmissbrauch", wenn die Senatoren dem Repräsentantenhaus folgen und für die Amtsenthebung des 45. US-Präsidenten stimmen würden.

Den Anwälten Trumps stehen, wie den Anklägern, über einen Zeitraum von drei Tagen 24 Stunden zur Verfügung. Am Samstag beendeten sie ihre Ausführungen bereits nach zwei Stunden. Heute setzen sie ihr Plädoyer fort.

Die demokratischen Anklageführer hatten Trump in der Nacht auf Samstag zum Abschluss ihres Plädoyers Trump als eine "Gefahr" für die Demokratie bezeichnet. "Er ist, wer er ist, und das wird sich nicht ändern, der Präsident der Vereinigten Staaten wird weiterhin seine Macht missbrauchen", sagte Anklageführer Adam Schiff.

Belastendes Video aufgetaucht

Unterdessen erhöhte ein neu aufgetauchtes Video in der Ukraine-Affäre den Druck auf Donald Trump: In dem heimlich aufgenommenen Film von einem Abendessen mit Spendern im April 2018 ist der Präsident zu hören, wie er nachdrücklich die Entlassung seiner damaligen Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, fordert. "Werdet sie los", ist Trumps Stimme zu hören. "Schafft sie morgen raus." Ein Jahr später wurde Yovanovitch abberufen.

An dem Spenden-Dinner nahm auch der ukrainischstämmige Geschäftsmann Lev Parnas teil, wie die Aufnahmen zeigen. Trump hatte allerdings versichert, er kenne ihn nicht. Das Video wurde den Medien von Parnas’ Anwalt Joseph Bondy zur Verfügung gestellt. Er sagte dem Sender CNN, er habe es auch an die Ermittler des US-Repräsentantenhauses übergeben.

