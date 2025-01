Donald Trump: Ein Diktator für einen Tag

Zuerst verkündete Elon Musk am Tag der Amtseinführung den jubelnden Trump-Anhängern in der Capital One Arena in Washington "die Rückkehr des Königs!". Kurz darauf hielt der Mann Einzug, der versprochen hatte, nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus für einen Tag wie ein Diktator regieren zu wollen. Trump setzte sich theatralisch an einen kleinen Tisch inmitten der Arena. Mit schwarzen Stiften begann er, vorbereitete Dekrete zu unterschreiben, die ihm in Aktenmappen gereicht wurden. Nach jeder