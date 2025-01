Donald Trump: Ein Diktator für einen Tag

Trump setzte sich am Tag seiner Amtsführung theatralisch an einen kleinen Tisch inmitten der Arena. Mit schwarzen Stiften begann er, vorbereitete Dekrete zu unterschreiben – insgesamt mehr als hundert am ersten Amtstag. Unter anderem erklärte Trump den Notstand an der Südgrenze und ordnete den Einsatz des Militärs an. Ein Dekret soll die automatische Staatsbürgerschaft bei Geburt für Kinder von Nicht-Amerikanern beenden. Er kündigte den Pariser Klimavertrag auf und hob Beschränkungen für