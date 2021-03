Eben noch fühlte sich Donald Trump im Weißen Haus unverwundbar. Nun droht der abgewählte US-Präsident in einer beispiellosen Welle an Prozessen unterzugehen. Der amerikanische Ex-Präsident verbringt schlaflose Nächte in seiner Strandvilla von Mar-a-Lago. Wach hält ihn die Vorstellung, wie der Chefankläger von Manhattan, Cyrus Vance, einen Fundus an Steuerunterlagen durchkämmt, die Geheimnisse über Trumps Geschäftsgebaren preisgeben könnten. Der ermittelt schon seit Jahren in einer Strafsache