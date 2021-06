"Diskriminierung wird unweigerlich kommen"

Der Schauspieler Jegor Berojew erschien auf der Bühne und hatte einen gelben Stern an sein Sakko geheftet. "Wie konnten wir, die Erben der Sieger, das zulassen?", schimpfte er. Wie einst in Hitlerdeutschland gebe es wieder ein Kennzeichen, das entscheide, "ob du Bürger bist oder in einem Reservat landest" – die Corona-Impfung.