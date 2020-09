Diktator Kim Jong-un entschuldigt sich für getöteten Südkoreaner

Kims Bedauern wurde nach Angaben Seouls in einem Brief der Vereinten Frontabteilung der in Nordkorea herrschenden Arbeiterpartei übermittelt.

Südkorea hatte dem Nachbarland am Donnerstag wegen der Erschießung des Beamten vom Fischereiministerium "brutales Verhalten" vorgeworfen und Aufklärung verlangt. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs war der 47-Jährige am Montag während einer Dienstfahrt auf einem Patrouillenschiff nahe der Seegrenze vor der Westküste unterwegs, als er plötzlich vom Boot verschwand. Eine Suche nach ihm verlief ergebnislos. Am Dienstag hätten nordkoreanische Soldaten den noch im Wasser treibenden Mann erschossen und den Leichnam später als offensichtliche Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus verbrannt.