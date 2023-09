Diktator besucht Diktator

Bild: APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR

Nordkoreas Präsident traf gestern in Russland ein.

Sein luxuriöser Privatzug ist gestern nach zweitägiger Fahrt an einem bisher unbekannten Bahnhof eingefahren. Laut Angaben aus Moskau wird der nordkoreanische Diktator "in den nächsten Tagen" mit Kremlchef Putin zusammentreffen. Beobachter rechnen allerdings damit, dass das mit Spannung verfolgte Treffen schon heute in Russlands Fernostmetropole Wladiwostok bei einem Wirtschaftsforum stattfinden wird.

Zu besprechen haben die beiden Diktatoren jedenfalls viel: Die USA vermuten, dass es vor allem um Waffengeschäfte zwischen Russland und dem streng abgeschotteten Nordkorea gehen wird. Nordkorea gilt als möglicher Lieferant gerade für Artilleriemunition und Raketen, denn Pjöngjang hat sich auf die Modernisierung sowjetischer Waffensysteme spezialisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper