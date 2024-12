Vor vier Jahren stolperte Trump zu seiner eigenen Überraschung an die Macht. Am 20. Jänner 2025 kehrt er mit klaren Vorstellungen zurück ins Weiße Haus – und noch größerem Selbstbewusstsein, wie der gewählte US-Präsident während seiner 70-minütigen Pressekonferenz in Mar-a-Lago zu erkennen gab. "In der ersten Amtszeit hat jeder gegen mich gekämpft", gab er ungefragt preis.