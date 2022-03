Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine im Live-Blog Die wichtigste Klarstellung machte ein hoher Mitarbeiter des Weißen Hauses, der mit der Vorbereitung der Rede auf dem Warschauer Schlossplatz am Samstagabend vertraut ist. Die neun englischen Worte gegen Ende der sorgfältig choreografierten Ausführungen liefen nicht über den Teleprompter des US-Präsidenten. Joe Biden fügte den Satz "Um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben" hinzu. Ungeplant. Das erklärt nach Ansicht