Diese Quarantäne-Regeln gelten in anderen Ländern

In nur vier weiteren EU-Staaten müssen sich Infizierte gar nicht mehr isolieren: Spanien, Slowenien, Polen und Litauen. In Schweden gilt lediglich eine Empfehlung, mit Krankheitssymptomen zuhause zu bleiben. Vergleichsweise lange isolieren müssen sich Infizierte in Italien, Malta und Bulgarien.

Ein genauer Überblick über die Lage in der EU ist schwierig, denn in den Details unterscheiden sich die Modelle deutlich. So müssen positiv Getestete in Bulgarien, Italien, Frankreich, Malta und Kroatien grundsätzlich für zehn Tage in Quarantäne. In Frankreich und Kroatien kann die Isolation für Geimpfte aber schon nach sieben Tagen enden. In vielen Ländern endet die Quarantäne automatisch nach einigen Tagen ohne Symptome. Auch ein Freitesten ist in mehreren Ländern möglich - in Italien etwa nach drei Tagen.

Fünf Tage in Deutschland

Auch Deutschland hält an der Quarantäne fest, die dort aber nur fünf Tage dauert. Danach wird empfohlen, sich erneut testen zu lassen. Ein "Freitesten" ist nicht vorgesehen. In Tschechien dauert die verpflichtende Isolation mindestens sieben Tage und kann danach von einem Hausarzt beendet werden. In der Slowakei bestimmt ein Allgemeinmediziner die Dauer der Quarantäne für Personen mit Symptomen, ohne Symptome beträgt sie fünf Tage. In Finnland gilt laut der Corona-Überblicksseite der EU-Kommission (https://reopen.europa.eu) überhaupt, dass ein Arzt im konkreten Einzelfall über die Dauer der Quarantäne entscheiden muss.

Corona als "normale Krankheit"

In Spanien wird Corona hingegen bereits seit März wie eine normale Krankheit behandelt, auch testen muss man sich nicht mehr. Ausnahmen gibt es im Fall einer Infektion für Risikopatienten, ältere Menschen, Schwangere und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich. In Portugal muss man hingegen für sieben Tage in Quarantäne, bei einer leichten Erkrankung, zehn bei schwereren Symptomen. Ausnahmen mit fünf Tagen gibt es auf Inseln wie Madeira.

Belgien und Luxemburg schreiben generell eine siebentägige Quarantäne vor, die Niederlande nur fünf. In Ungarn kann die Quarantäne nach sieben Tagen beendet werden, wenn keine Symptome mehr vorhanden sind. Keine Quarantäne gibt es in Slowenien seit Mai. Empfohlen wird aber, sich für eine Woche zu isolieren und sich täglich zu testen.