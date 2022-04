"Diese Bilder der hemmungslosen Gewalt aus Butscha sind unerträglich"

Massive Vorwürfe richten sich gegen die russische Invasionsarmee, sie soll in Butscha Kriegsverbrechen verübt haben. EU-Ratspräsident Charles Michel zeigte sich gestern "erschüttert" über die Bilder und sprach von "Gräueltaten" und einem "Massaker". Moskau wies alle Vorwürfe zurück und sprach von einer "Provokation".

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat härtere Sanktionen gegen Moskau und weitere Hilfen für das ukrainische Militär angekündigt. Die Bilder der "hemmungslosen Gewalt" aus Butscha nach dem Rückzug der russischen Truppen seien "unerträglich", schrieb Baerbock im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden."

ZIB 1: Osteuropa-Korrespondent Christian Wehrschütz kommentiert die Kriegslage im Südosten der Ukraine.

Gasembargo doch denkbar?

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat einen Stopp russischer Gaslieferungen ins Gespräch gebracht. Im Kreise der EU-Minister müsse ein Stopp der Gaslieferungen "miteinander besprochen werden". Deutschland zählte bisher zu den Bremsern innerhalb der EU.

Die russische Armee hatte sich in den vergangenen Tagen aus der Region um Kiew zurückgezogen oder war von der ukrainischen Armee vertrieben worden. In Butscha wurden danach laut Angaben der ukrainischen Behörden fast 300 Leichen aufgefunden. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, dass zahlreiche Tote zivile Kleidung getragen hätten. Sie sahen auf einer einzigen Straße in Butscha mindestens 20 Leichen liegen. Mindestens einem der Toten waren die Hände gefesselt.

ZIB 1: Osteuropa-Korrespondent Christian Wehrschütz hat in Saporischschja im Südosten der Ukraine freiwillige Helfer an die vorderen Linien begleitet, die Soldaten unterstützen.

Gefahr durch russische Minen

Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba sprach von einem "absichtlichen Massaker" und forderte weitere Sanktionen. "Die Russen wollen so viele Ukrainer wie möglich vernichten", twitterte er. Die russischen Streitkräfte hätten "eine totale Katastrophe und zahlreiche Gefahren" hinterlassen, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Facebook. Er warnte vor vermintem Gebiet und weiteren Luftangriffen.

Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" dokumentierte nach eigenen Angaben eine Reihe "offenkundiger Kriegsverbrechen" der russischen Truppen in mehreren Gebieten der Ukraine – neben der Hauptstadtregion seien diese auch in den Regionen Tschernihiw im Norden und in Charkiw im Osten des Landes verübt worden.

Nach Angaben aus Kiew sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine elf Bürgermeister entführt worden. Amtsträger aus Gemeinden in den Regionen Kiew, Cherson, Charkiw, Saporischschja, Mykolajiw und Donezk befänden sich in "Gefangenschaft", erklärte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk am Sonntag.

Die Bürgermeisterin von Motyschyn bei Kiew, Olga Suchenko, sowie ihr Mann seien von russischen Soldaten festgenommen und getötet worden.

Angriffe auf Odessa