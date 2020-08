Die EU und Großbritannien kommen bei den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen nicht vom Fleck, daher wächst nun wieder die Angst vor einem "harten Brexit" ohne Vertrag zum Jahresende. Er sei "enttäuscht, besorgt und auch überrascht" darüber, dass die Gespräche auch in der siebenten Verhandlungsrunde in der nun abgelaufenen Woche keine substanziellen Fortschritte gebracht hätten, sagte EU-Chefverhandler Michel Barnier am Freitag.

Zugleich mahnte der Franzose zur Eile: "Es bleibt nur noch sehr wenig Zeit für eine Einigung." Bis spätestens Ende Oktober müsse eine Vereinbarung zum Abkommen stehen, damit der Ratifizierungsprozess rechtzeitig abgeschlossen werden könne.

Insbesondere bei den Streitpunkten Subventionen und Fischereirechte hakt es demnach. Es könne beim künftigen Zugang zum EU-Binnenmarkt keine "Rosinenpickerei" geben, sagte Barnier. "Wer diese Woche auf eine Beschleunigung der Verhandlungen gehofft hatte, wurde enttäuscht", sagte Barnier verbittert.

David Frost, Barniers britisches Gegenüber, räumte ein, dass eine Einigung schwierig werde: "Die Zeit wird für beide Seiten knapp." Frost beschuldigte Brüssel, Fortschritte zu verhindern. Die EU-Forderung, erst eine Einigung zu Staatsbeihilfen und der Fischereipolitik zu finden, mache die Arbeit in anderen Bereichen "unnötig schwierig", betonte er. Auch Frost sagte, er halte einen Deal weiter für möglich, es werde aber "nicht einfach".

Verzögert London bewusst?

Aus EU-Kreisen hieß es, die Strategie Londons sei es offenbar, die Verhandlungen über die problematischsten Fragen so weit wie möglich aufzuschieben – wohl in der Hoffnung, dann unter Zeitdruck einen besseren Deal zu bekommen.