Die wichtigsten Fragen und Antworten zum bevorstehenden Nato-Beitritt Schwedens

Wann tritt Schweden der NATO bei?

Schweden werde "so bald wie möglich" aufgenommen, kündigte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg an. Ein konkretes Datum nannte das Bündnis nicht. Nach Erdogans Einwilligung muss das türkische Parlament der Aufnahme Schwedens noch zustimmen. Die Abgeordneten tagen laut Plan noch bis zum 18. Juli und dann voraussichtlich erst wieder im September. Ein Termin für die Ratifizierung ist noch nicht bekannt.

Auch Ungarn muss dem Beitritt Schwedens noch zustimmen. Die Ratifizierung sei jedoch "nur noch eine technische Frage", sagte Außenminister Peter Szijjarto. Sobald Ankara und Budapest den Beitritt genehmigt haben, kann Schweden NATO-Mitglied werden.

Was ändert sich durch den schwedischen NATO-Beitritt?

Mehr als 200 Jahre lang gehörte Schweden keinem militärischen Bündnis an - diese Phase ist nun zu Ende. Seine politische Neutralität gab das Land bereits in den 1990er Jahren offiziell auf. Nach dem Ende des Kalten Krieges rüstete Stockholm stark ab.

Als Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektierte, änderte Stockholm seine Verteidigungspolitik und führte unter anderem die Wehrpflicht wieder ein. Die schwedische Armee ist modern ausgerüstet und verfügt unter anderem über mehrere Dutzend Kampfflugzeuge und drei U-Boote.

Schwedens NATO-Beitritt zusammen mit dem des finnischen Nachbarn im April erhöht Experten zufolge auch die Sicherheit der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Künftig ist Russland der einzige Ostsee-Anrainer, der nicht der Allianz angehört.

Wie stehen die Schweden zur NATO-Mitgliedschaft?

Jahrzehntelang lehnte eine Mehrheit der 10,5 Millionen Schweden einen Beitritt zur NATO ab. Doch der Einmarsch Russlands in die Ukraine markiert eine historische Wende. Fast zwei Drittel der Bevölkerung unterstützen laut Umfragen nun die Entscheidung. Aber das geopolitische Gezerre um den Beitritt in den vergangenen Monaten, der anhaltende Widerstand Erdogans und des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban, hinterlässt bei einigen das ungute Gefühl, die "moralische Supermacht" Schweden könne sich angreifbar machen.

Der Beitrittsprozess sorgte im Inland für Spannungen: Gegner der türkischen Führung und der NATO provozierten, etwa mit Koran-Verbrennungen. Das löste Protest in der muslimischen Welt aus und die Polizei in Schweden fürchtete Anschläge.

Warum gab Erdogan seinen Widerstand auf?

Ankara warf Stockholm vor, angeblichen "Terroristen" - vor allem Mitgliedern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) -Unterschlupf zu gewähren und legte deshalb sein Veto gegen den Beitritt ein. Am Montag gab Erdogan die Blockade überraschend auf.

Diese Kehrtwende passt zu dem zunehmend prowestlichen Kurs, den Erdogan nach der nur knapp gewonnenen Wiederwahl im Mai eingeschlagen hat. "Ankara möchte seine Beziehungen zu Europa und dem Westen verbessern", sagt Asli Aydintasbas von der Denkfabrik European Council of Foreign Relations. "Das politische Gleichgewicht hatte sich in letzter Zeit zu sehr in Richtung Russland verschoben."

Der langjährige Russland- und Türkeibeobachter Timothy Ash bringt Erdogans Strategiewechsel auch mit dem Aufstand der Wagner-Gruppe unter Führung von Jewgeni Prigoschin in Verbindung. "Die Türkei glaubt nach der Prigoschin-Meuterei, dass die Ukraine gewinnen wird und (der russische Präsident Wladimir) Putin angeschlagen und auf dem Abstieg sei", sagt Ash.

