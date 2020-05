Die WHO wird zu einem geopolitischen Spielball

Eigentlich hätte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der Corona-Pandemie genug zu tun. Während sich die Gesundheitsminister aus den 194 Mitgliedsstaaten bei der gestern in Genf begonnenen virtuellen Jahrestagung um Einigkeit bemühten und an die "Solidarität der Weltgemeinschaft mit den Schwächsten" appellierten, tobte jedoch hinter den Kulissen ein geopolitischer Streit. So stellte sich die US-Regierung vor Beginn der Tagung einmal mehr gegen China und versuchte die Teilnahme Taiwans durchzusetzen. Eine entsprechende Resolution wurde gestern jedoch ohne Abstimmung auf die nächste Sitzung verschoben. So blieb auch der befürchtete Showdown zwischen China und den USA vorerst aus.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und blockiert den Beobachterstatus Taiwans in der WHO. Bislang haben die anderen Mitglieder das hingenommen, doch heuer haben die USA mehr als ein Dutzend Verbündete zusammengetrommelt, um Taiwans Teilnahme zu thematisieren. Dass Taiwan in der WHO gehört wird, hätte Sinn: Die Insel, die international für ihre Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus als vorbildlich gelobt wird, könnte ihre Erfahrung mit anderen Ländern teilen.

Doch geht es beim US-Engagement kaum um das abtrünnige Taiwan. Vielmehr nützt US-Präsident Donald Trump jede Gelegenheit, um von seinen eigenen Fehlern in der Corona-Krise abzulenken. Dabei bedient er gleich zwei Feindbilder: den Wirtschaftskonkurrenten China und die Vereinten Nationen in Form der WHO. Trump bezichtigt die WHO, als "PR-Agentur" für China zu dienen und die Welt nicht früh genug vor dem Virus gewarnt zu haben. Er setzte deswegen auch die US-Zahlungen an die WHO aus.

Im Windschatten der USA begehren auch andere Länder auf. So forderten etwa Japan und Australien eine unabhängige Untersuchung über den Ursprung der Pandemie, die China lange verweigerte. Die WHO soll zu spät vor dem neuen Coronavirus gewarnt haben und naiv der beschönigenden Linie Chinas gefolgt sein, heißt es. Die EU präsentierte eine Resolution, die auf eine unabhängige Überprüfung des Umgangs der WHO mit der Pandemie dringt. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus trat aber die Flucht nach vorne an und spielte auf Zeit: Untersuchung ja, aber jetzt sei nicht die Zeit dafür.

China will Impfstoff teilen

Und so fanden sich 116 Länder, die sich der Resolution anschlossen – sogar China, das einmal mehr alle Vorwürfe zurückwies und versicherte, "immer offen" im Umgang mit dem Virus gewesen zu sein. Während Peking hinter den Kulissen Verbündete suchte, um eine Front gegen die US-Angriffe zu bilden, machte Präsident Xi offen Image-Werbung. Er kündigte Milliardenhilfen zur Unterstützung ärmerer Länder in der Pandemie an. Sollte sein Land einen Impfstoff entwickeln, werde Peking ihn weltweit zur Verfügung stellen.

Artikel von Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel h.riepl@nachrichten.at