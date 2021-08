Die WHO warnt vor neuerlichen Schulschließungen

KOPENHAGEN. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF haben sich vehement gegen weitere Schulschließungen in der Europa-Region ausgesprochen. Kinder hätten in den vergangenen 20 Monaten "massiv gelitten", sagte WHO-Europa-Direktor Hans Kluge gestern bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen.

Zugleich warnte er vor einem starken Anstieg der Corona-Infektionen. Allein bis 1. Dezember werde in der Europa-Region mit 236.000 Todesfällen gerechnet. Die Prognose, die vom "Institute for Health Metrics and Evaluation" der Universität von Washington in Seattle stammt, bezieht sich auf 53 Länder Europas einschließlich Russlands, des Kaukasus und der ehemaligen Sowjet-Republiken.