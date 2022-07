Die westliche Waffenhilfe beschert Kiew Rückenwind

Die russische Armee hat den gesamten Oblast Luhansk eingenommen und versucht nun mit heftigen Angriffen in der Region Donezk dem Minimalziel, also der Eroberung des Donbass, näherzukommen. So ist gestern die Stadt Kramatorsk massiv beschossen worden.

Gleichzeitig meldet die ukrainische Armee, die zuletzt mehrere Rückschläge hinnehmen musste, Erfolge im Süden des Landes. Erstens hissten ukrainische Soldaten auf der symbolträchtigen und von Russlands Truppen verlassenen Schlangeninsel im Schwarzen Meer wieder die ukrainische Flagge. Der Sprecher der Militärverwaltung des Gebiets Odessa, Serhij Bratschuk, veröffentlichte gestern mehrere Fotos.

Zweitens scheint sich ein erster Effekt der neuen, vom Westen gelieferten Waffensysteme zu zeigen, wenn die ukrainischen Angaben zutreffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte jedenfalls in einer Videobotschaft in der Nacht auf Donnerstag die westliche Artillerie: "Endlich ist spürbar, wie die westliche Artillerie mächtig zum Einsatz kommt. Und das reduziert das Offensivpotenzial der russischen Armee erheblich. Die Verluste der Besatzer werden mit jeder Woche zunehmen", betonte Selenskyj.

Und weiter: Kein Besatzer werde Ruhe haben, beteuerte Selenskyj. "Jeder russische Mörder und Vergewaltiger, der in unser Land gekommen ist, wird zur Rechenschaft gezogen. Und es spielt keine Rolle, wie lange es dauert, diese Aufgabe zu erledigen." Kiew werde alles wiederherstellen.

Bahn frei für Getreideexport

Unterdessen meldete Rumänien die frühzeitige Reparatur von Bahngleisen im Donauhafen Galati, der an der ukrainischen Grenze liegt. Vom ukrainischen Donauhafen Reni führen die im ex-sowjetischen Raum üblichen Breitspurgleise nach Galati. Wegen des schlechten Zustands auf rumänischer Seite mussten bisher Waren aus der Ukraine zum Weitertransport umgeladen werden. Rumäniens Gleise haben die westeuropäische Standardbreite.

Rumäniens Transportminister Sorin Grindeanu sagte, die Reparatur sei einen Monat vor dem Zieltermin abgeschlossen worden. Galati habe zudem einen Getreidesilo mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen. Wegen des russischen Angriffskriegs sucht die Ukraine Ausweichrouten für den Export ihres Getreides – unter anderem über Rumänien.