"Die Welt hat Myanmar vergessen"

Militär und Polizei sind in Städten wie Yangon präsent, um Demokratiebekundungen im Keim zu ersticken.

Der Protest im Land war groß, als sich die Militärs in Myanmar an die Macht putschten und dem Aufbruch unter der Friedensikone Aung San Suu Kyi jäh ein Ende bereiteten. Das war am 1. Februar 2021. Anfangs mischte sich die internationale Gemeinschaft noch mit Kritik und Aufrufen zur Rückkehr zur zivilen Regierung sowie mit Sanktionen ein. Doch zweieinhalb Jahre später scheint die Unterdrückung des Volkes bei uns kein Thema mehr zu sein.