Die Wahlnacht ist erst der Anfang

Donald Trump oder Joe Biden? Am 3. November wählen die USA. Wegen der Corona-Pandemie könnten doppelt so viele Menschen wie 2016 per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Umfragen zufolge wollen deutlich mehr Demokraten per Post wählen als Republikaner. Das weckt Befürchtungen, dass Trump sich am Wahlabend auf Grundlage erster Hochrechnungen zum Gewinner erklären könnte, obwohl nach Auszählung aller Stimmen sein Herausforderer triumphieren könnte. Die sozialen Medien könnten in Folge zur Plattform des Ringens um den Sieg werden. Dies bereitet Facebook-Chef Mark Zuckerberg Sorgen. In einem Statement warnte er vor „Unruhen“ im Zuge der Wahl. „Ich mache mir Sorgen, dass es ein erhöhtes Risiko für Unruhen im Land geben könnte, weil unser Land so gespalten ist und die endgültigen Wahlergebnisse erst nach Wochen oder Monaten feststehen könnten“, so der 36-Jährige in einem Statement. Als Konsequenz hat er eine Reihe von Maßnahmen angekündigt. Sollte sich ein Kandidat zum Gewinner erklären, bevor offizielle Ergebnisse veröffentlicht sind, wird Facebook einen Warnhinweis anbringen. Auch Inhalte, die dem Wahlausgang die Legitimität absprechen, werden gekennzeichnet.

Auch Twitter will das Weiterverbreiten von dubiosen Inhalten erschweren. Zusätzlich soll der Algorithmus des Kurznachrichtendienstes ab dem Wahlabend derart verändert werden, dass kontroversielle Inhalte sich deutlich langsamer verbreiten.