2020 war er nach den Wahlen nur knapp dem Sturz durch Massenproteste entgangen – jetzt verlief die Präsidentschaftswahl in Belarus dagegen ganz nach dem Willen des Diktators Alexander Lukaschenko. Er ließ sich am Sonntag in einer Wahl ohne kritische Gegenkandidaten und ohne Wahlbeobachter mit einem Ergebnis von 87,6 Prozent im Amt bestätigen.