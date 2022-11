Die Wahl in Berlin vom September 2021 muss komplett wiederholt werden

In Österreich kennen wir das bereits von der Bundespräsidentschaftswahl 2016, für Deutschland ist es eine Premiere: Der Verfassungsgerichtshof in Berlin hat am Mittwoch entschieden, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus und den zwölf so genannten Bezirksverordnetenversammlungen in der deutschen Hauptstadt, die am 26. September 2021 stattgefunden hatte, zur Gänze wiederholt werden muss.