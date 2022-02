Die völkerrechtswidrigen "Volksrepubliken" existieren seit 2014

Sie bekommen mittlerweile die große Bühne im Moskauer Kreml – die Separatisten in der Ostukraine. Seit April 2014 kontrollieren sie Teile der Oblaste Donezk und Luhansk und kämpfen gegen die ukrainische Armee. Der russische Staatschef Wladimir Putin hat die selbst ernannten Volksrepubliken Montagabend als unabhängig anerkannt und damit heftige Kritik im Westen ausgelöst. Die Unabhängigkeit ist jedoch nur ein Zwischenziel der Aufständischen auf dem Weg des Beitritts zur Russischen Föderation.

In den Wirren nach dem Regierungssturz im Februar 2014 in Kiew forderten die russischsprachigen Demonstranten in der Schwerindustrie- und Bergbauregion im Osten zunächst vor allem sprachliche und wirtschaftliche Selbstbestimmung in der Ukraine.

Nachdem sich Moskau 2014 allerdings die Schwarzmeer-Halbinsel Krim einverleibt hatte, wurde schnell die komplette Unabhängigkeit der beiden Gebiete von Kiew verkündet. Ziel ist ein Anschluss ans Nachbarland. Das sieht aber ein von Berlin und Paris mit ausverhandelter Friedensplan für den Donbass nicht vor. Das Minsker Abkommen wurde vom Kreml nun für gescheitert erklärt.

Einheimische ersetzen Russen

Am Anfang standen oft Russen wie der Ex-Geheimdienstmann Igor Girkin (51) oder der jetzige russische Parlamentsabgeordnete Alexander Borodai (49) an der Spitze der Separatisten. Später wurden die höchsten Positionen mit einheimischen Leuten besetzt.

Die Luhansker Separatisten werden vom Ex-Geheimdienstler Leonid Passetschnik (51) angeführt. In Donezk ist wiederum Denis Puschilin (39) der Chef. Puschilin, ein Studienabbrecher mit Vollbart, stammt aus Donezk und fällt immer wieder durch scharfe Kritik an der Regierung in Kiew auf. In der Hauptstadt scheiterte 2013 sein erster Versuch, in die Politik einzusteigen: Bei Parlamentswahlen im Gebiet Kiew gaben ihm nur 77 Wähler ihre Stimme.

Im Frühjahr 2014 beteiligte sich der verheiratete Vater zweier Töchter nach dem Sturz des moskaufreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch an Protesten gegen die neue Regierung in Kiew. Nach Ausrufung der "Donezker Volksrepublik" 2014 stand Puschilin dem Separatisten-Parlament vor.

Nach der Ermordung des Anführers der selbst ernannten Republik Donezk, Alexander Sachartschenko, Ende August 2018 übernahm Puschilin dessen Posten. Seit Dezember 2021 ist der russische Staatsbürger auch Mitglied der Kremlpartei Geeintes Russland. Seit April 2014 steht er auf mehreren westlichen Sanktionslisten.

Mehr als 400 Kilometer Grenze zu Russland zwischen dem Asowschen Meer und dem Fluss Siwerskyj Donez hat die Ukraine an die Aufständischen verloren. Über 420 Kilometer Frontlinie mit mehreren Übergangspunkten trennt die abtrünnige Region vom offiziellen Regierungsgebiet.

35.000 Mann unter Waffen

Die ukrainische Militäraufklärung schätzt die Zahl der Streitkräfte der Separatisten in Donezk und Luhansk auf rund 35.000 Mann. Angeführt und ausgebildet werden die auf Vertragsbasis dienenden Einheimischen demnach von etwa 3000 russischen Offizieren.