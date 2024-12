Die vergessenen Konflikte in diesem Jahr

Weil er in Europa tobt, dominierte heuer der Ukraine-Krieg die Schlagzeilen in der westlichen Welt. Ähnliches gilt für den Konflikt im Nahen Osten. Dort bekriegen sich nicht nur die radikalislamistischen Kämpfer der Hamas und der Hisbollah mit Israel, durch den Umsturz in Syrien ist die Region noch zusätzlich in den Fokus der internationalen Berichterstattung gerückt. Die Lage dort lässt zwar hoffen, dass sich das Land vom Bürgerkrieg seit 2011 erholt, es könnte freilich auch in eine ganz andere Richtung kippen.

Der wohl folgenreichste Konflikt unter dem Radar der Weltöffentlichkeit ist sicher der Bürgerkrieg im Sudan. In dem nordostafrikanischen Land liefern sich die Armee von Militärherrscher Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Dagalo seit April 2023 einen blutigen Machtkampf. Zehntausende Menschen wurden nach UNO-Angaben bei den Kämpfen getötet, mehr als elf Millionen Menschen sind auf der Flucht – mehr als drei Millionen von ihnen in den Nachbarstaaten. Darunter sind Länder wie der Südsudan und der Tschad, die selbst zu den ärmsten Staaten weltweit gehören.

Ebenfalls in Afrika, im Osten des Kongo an der Grenze zu Ruanda, schwelt seit Jahren ein blutiger Konflikt. Mitte Dezember platzte ein Friedensgipfel in der Region. Das Morden geht weiter.

In der Sahelzone leiden viele Menschen unter ständigen Angriffen von islamischen Dschihadisten. In der Region, geprägt von bitterer Armut, zogen bzw. ziehen sich die Europäer zurück. Frankreich etwa hat nach der Aufkündigung eines Militärabkommens durch den Tschad mit dem Abzug seiner Truppen aus dem zentralafrikanischen Land begonnen.

Auch der Karibikstaat Haiti kommt nicht zur Ruhe. Dort tobt ein blutiger Bandenkrieg. Nur wenn ganz besonders grausame Massaker verübt werden, taucht Haiti kurz in den Schlagzeilen auf, im Fokus der Medien steht der Konflikt aber nicht. Ähnliches gilt für die Lage in Myanmar: Dort flüchten noch immer Tausende Mitglieder der muslimischen Minderheit der Rohingya in das benachbarte Bangladesch.

Autor Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft Hermann Neumüller

