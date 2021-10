"Die USA werden Taiwan verteidigen"

Im Falle eines Angriffs durch China würden die USA Taiwan verteidigen, sagte Biden. Die US-Regierung habe eine "Verpflichtung", dies zu tun.

Wenig später versuchte das Weiße Haus zwar zu beruhigen, dass dies keine Abkehr von der bisherigen Politik bedeute. Doch Bidens Versprechen löste bereits zahlreiche Reaktionen aus. Taiwan begrüßte Bidens militärische Beistandserklärung, die die USA in Asien bislang nur den engen Verbündeten Japan und Südkorea vorbehalten hatten.

Die chinesische Warnung ließ nicht lange auf sich warten: Taiwan sei eine innere Angelegenheit Chinas, in die sich niemand einmischen dürfe, stellte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin in Peking klar. "Taiwan ist ein untrennbarer Teil des chinesischen Territoriums." Deshalb sollten die USA "umsichtig handeln und sprechen". Auch sollten sie davon absehen, "irgendwelche falschen Signale an die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan zu senden" und die Beziehungen zu China zu schädigen.

China erhöht den Druck

Der Konflikt hatte sich zuletzt massiv zugespitzt: Bereits vor zwei Wochen hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping den Druck auf Taiwan erhöht, indem er eine "Wiedervereinigung" forderte, die am besten friedlich erfolgen sollte. Er warnte davor, dass eine Abspaltung Taiwans ein "böses Ende" nehmen werde. Eine Rekordzahl chinesischer Militärflugzeuge war wiederholt in Taiwans Luftraum eingedrungen