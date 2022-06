Die Regierungen in Washington und London weiten ihre militärische Unterstützung für die Ukraine massiv aus: US-Präsident Joe Biden kündigte gestern beim NATO-Gipfel in Madrid an, dass es weitere Waffenlieferungen im Wert von 800 Millionen US-Dollar geben werde. Dazu gehörten ein neues Luftverteidigungssystem und zusätzliche Munition für das Raketenwerfersystem "Himars", das Kiew bereits erhalten habe.