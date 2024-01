Die USA steuern unaufhaltsam auf die Neuauflage Trump gegen Biden zu

Die Verliererin strahlte. "Das Rennen ist lange nicht vorbei", redete sie ihren Anhängern in Concord Mut zu, die ihr wie einer Siegerin zujubelten. Dabei hatte die "Associated Press" bei Schließen der Wahllokale in New Hampshire um kurz nach 20 Uhr eine bittere Nachricht für Nikki Haley parat. Trotz Rekord-Wahlbeteiligung parteilich nicht gebundener Wähler stand Donald Trump schon nach wenigen Minuten als Wahlsieger fest.