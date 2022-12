"Die USA planen die Eliminierung Putins"

Sergej Lawrow hat sich wieder einmal zu Wort gemeldet: Diesmal hat der russische Außenminister der Ukraine ein neues Ultimatum gestellt, das von Russland kontrollierte Territorium im Ukraine-Krieg zu übergeben, wie die Staatsagentur Tass berichtet. Andernfalls werde die russische Armee, "die Angelegenheit entscheiden". Bislang war den russischen Truppen das nicht gelungen. Doch die Gerüchte über eine mögliche neue Großoffensive auf Kiew zum Jahreswechsel machen schon seit Tagen die Runde.

Lawrow betonte, dass die sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk sowie die Gebiete Cherson und Saporischschja, die Russland annektiert hat, aber nicht vollständig von Moskau kontrolliert werden, "unser neues Land" seien. Und damit nicht genug: Der russische Außenminister glaubt, dass die Vereinigten Staaten den russischen Präsidenten Wladimir Putin physisch eliminieren wollen. In den USA "drohten einige ‚ungenannte Beamte‘ aus dem Pentagon tatsächlich damit, dem Kreml einen ,Enthauptungsschlag‘ zu versetzen. Wenn solche Ideen tatsächlich von jemandem genährt werden, sollte dieser Jemand sehr sorgfältig über die möglichen Folgen solcher Pläne nachdenken", warnte Lawrow.

"Wir sprechen hier über ganz andere Angelegenheiten – der politische Kurs des Westens, der auf die totale Isolation Russlands abzielt, ist extrem gefährlich. Er birgt Risiken eines direkten bewaffneten Zusammenstoßes der Atommächte", so Lawrow.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj hatte zuvor die Lage an der ostukrainischen Front als "schwierig und schmerzhaft" bezeichnet. Noch immer seien fast neun Millionen Menschen in der Ukraine ohne Strom, nachdem Russland in den vergangenen Wochen immer wieder die Infrastruktur angegriffen hat.

Zehn Cyberangriffe am Tag

Auch dürfte die russische Führung ihre Cyberangriffe auf die Ukraine verstärkt haben. Dem ukrainischen Sicherheitsdienst zufolge hat es seit Jahresbeginn mehr als 4500 russische Cyberangriffe in der Ukraine gegeben. Russland starte "im Durchschnitt mehr als zehn Cyberangriffe pro Tag", sagte der ukrainische Chef für Cybersicherheit, Ilja Witiuk.

