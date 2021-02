Die USA sind zurück auf der Weltbühne und übernehmen wieder Verantwortung. Das machte Joe Biden am Freitag, einen Monat nach seinem Einzug ins Weiße Haus, unmissverständlich klar. Der US-Präsident absolvierte seinen ersten Auftritt im Kreis der G7, der großen westlichen Industrienationen. Joe Biden sprach drei Themen an: die Pandemie, die Rezession und den Klimawandel. Passenderweise war Freitag auch der Tag der Rückkehr der USA in das Pariser Klimaabkommen.