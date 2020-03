Die USA einigen sich mit den Taliban

Die USA haben mit der radikalislamischen Taliban-Miliz in Afghanistan ein Abkommen geschlossen. Es sieht vor, dass sich binnen 14 Monaten alle ausländischen Truppen schrittweise aus dem Bürgerkriegsland zurückziehen. Dafür müssen aber bestimmte Bedingungen erfüllt sein.

Mit dem Abzug wäre eine Kernforderung der Taliban-Terroristen erfüllt, die seit vielen Jahren verlangen, dass die "ausländischen Invasoren" das Land am Hindukusch verlassen. Die am Samstag in der katarischen Hauptstadt Doha unterzeichnete Vereinbarung schürt Hoffnungen auf ein Ende des seit 18 Jahren andauernden Krieges in Afghanistan, in dem Zehntausende Menschen ums Leben kamen.

Unterzeichnet wurde der Vertrag vom Afghanistan-Gesandten der USA, Zalmay Khalilzad, und dem Chef des politischen Flügels der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar. Parallel dazu empfing Afghanistans Präsident Ashraf Ghani in der Hauptstadt Kabul US-Verteidigungsminister Mark Esper.

Ghani äußerte dabei die Hoffnung, dass nun dauerhaft die Waffen schweigen. Entscheidend wird sein, ob die Taliban nun auch mit Kabul eine Einigung erzielen. Esper sagte: "Der weitere Weg wird nicht einfach sein. Um einen anhaltenden Frieden in Afghanistan zu erreichen, müssen alle Seiten Geduld und Kompromissbereitschaft zeigen." Die Taliban fordern eine Freilassung von 5000 Kämpfern aus afghanischen Gefängnissen. Es ist aber unklar, ob die Regierung dem zustimmen wird.

Die Taliban hatten vor der Vertragsunterzeichnung ihre Kämpfer dazu aufgerufen, auf alle Angriffe zu verzichten – "um des Glücks der Nation willen". Sie pochen allerdings auch darauf, dass die USA ihren Verpflichtungen nachkommen. Dies sei das Entscheidende, sagte ein Taliban-Sprecher.

Dem Abkommen zufolge sollen die USA in den nächsten 135 Tagen die Zahl ihrer Soldaten in Afghanistan von derzeit 13.000 zunächst auf 8600 reduzieren. Bedingung ist allerdings auch hier, dass sich die Taliban an ihre Zusagen halten.