Die umstrittene Botschaft des Papstes

Nach zwei Jahren Corona-Pause feiert Papst Franziskus heuer das Osterfest wieder ganz traditionell. Nachdem er schon am Gründonnerstag zwölf Gefängnisinsassen die Füße gewaschen hatte, wollte der 85-Jährige trotz seiner Gehprobleme auch am gestrigen Karfreitag nicht auf den eindrucksvollen Kreuzweg am Kolosseum in Rom verzichten.

Doch das Gebet, an dem zehntausende Menschen aus aller Welt teilnahmen, wurde zum politischen Streitthema: Denn der Vatikan hatte angesichts des Kriegs in der Ukraine dabei ein besonderes Zeichen gesetzt: Eine ukrainische Krankenschwester und eine russische Studentin trugen heuer gemeinsam bei der vorletzten 13. Kreuzwegstation, die für den Tod Christi steht, das Kruzifix. "Herr, wo bist du? Warum hast du unsere Völker im Stich gelassen?", tönte es dabei aus den Lautsprechern.

Das als Friedensappell gedachte Zeichen löste jedoch massive Kritik seitens der ukrainischen Botschaft in Italien aus. Auch der römisch-katholische Bischof von Kiew, Witalij Krywyzkyj, betonte, dass diese Aktion "unverständlich und nicht zu akzeptieren sein könnte für jene, die unter dem russischen Aggressor leiden". Ukrainer und Russen vereint unter dem Kreuz? Das trage dem Umstand nicht Rechnung, dass es in diesem Krieg einen Angreifer und einen Angegriffenen gebe, sagte er.

Der Vatikan konterte: Es sei offensichtlich, dass die Geste des Pontifex von der ukrainischen Seite falsch verstanden worden sei: Es handele sich natürlich nicht um eine Provokation, sondern um den Versuch, einen Beitrag zu Dialog und Versöhnung zu leisten.

"Ein Weltkrieg in Stücken"

In einem TV-Interview verurteilte der Papst den Ukraine-Konflikt aufs Schärfste: Die Welt erlebe einen Weltkrieg in Stücken. "Überall gibt es Krieg. Die Welt hat sich für den Weg Kains entschieden, die Ermordung des Bruders", erklärte der Papst. "Ich denke auch an die vielen Kriege, die weit weg von uns sind und die niemand sieht. Wir haben die Sprache des Friedens vergessen", beklagte Franziskus.

Heute gehen die Oster-Feierlichkeiten in die nächste Runde: Im Petersdom feiert der Papst die mehrstündige Feier der Osternacht, am Ostersonntag folgt die Ostermesse mit dem anschließenden Segen "Urbi et Orbi".