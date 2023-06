Die ukrainische Offensive, die kaum Eroberungen feiert

Nach drei Wochen Gegenoffensive sind die ukrainischen Kämpfer noch kaum vorangekommen. Was hat die Kiewer Führung vor?

Manche glaubten, sie säßen in einem Hollywoodfilm und wollten sofort Ergebnisse sehen, beschwerte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einigen Tagen. "Aber was immer da jemand gern möchte, deshalb auch politisch Druck macht, wir werden auf dem Schlachtfeld so handeln, wie wir es für richtig halten." Selenskyj wirkt inzwischen leicht genervt.