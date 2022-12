Die Ukrainer trotzten den russischen Luftangriffen

Die Ukrainer – wie hier in einer U-Bahnstation in der Hauptstadt Kiew – ließen sich selbst durch die anhaltenden russische Bombardements nicht vom Weihnachten-Feiern abbringen.

Es war das erste Weihnachtsfest nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs zehn Monate zuvor. Trotz der anhaltenden Luftangriffe auf mehrere Städte im ganzen Land ließen sich die Ukrainer nicht davon abhalten, Weihnachten zu feiern. Im Gegenteil: Mit läutenden Glocken und lauten Gesängen haben orthodoxe Christen in der Hauptstadt Kiew am Sonntag Weihnachtsgottesdienste besucht – in einem trotzigen Bruch mit der religiösen Führung in Russland, die erst in zwei Wochen Weihnachten feiert.