Die Ukrainer dürfen jetzt den "europäischen Traum leben"

Die EU-Kommission segnete gestern die drei Berichte ab, welche die EU-Beamten in den vergangenen Wochen zu den Beitrittsansuchen der Ukraine, Moldaus und Georgiens erstellt hatten. Fazit: Die Brüsseler Behörde empfiehlt, der Ukraine und Moldau den Status von Beitrittskandidaten zu geben. Den soll Georgien noch nicht erhalten. Allerdings verspricht man Georgien wie auch den beiden anderen eine "europäische Perspektive".

Vor allem geht es um die Ukraine, das Land, das Putin seit dem 24. Februar mit Krieg überzieht. "Es ist uns bewusst, dass das ein historischer Moment ist", sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Man wisse, dass die Menschen in der Ukraine bereit seien, "für Europa zu sterben", versichert sie. Und fügt an: "Wir wollen aber, dass sie mit uns den europäischen Traum leben."

Zuvor aber müssen noch die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsstaaten ihre Zustimmung erteilen. Die Chancen stehen gut, dass sie bereits kommende Woche auf einem EU-Gipfel in Brüssel den Kandidatenstatus für die Ukraine und Moldau absegnen. Allerdings nicht, ohne bestimmte Bedingungen zu stellen.

Österreich stellt Bedingungen

Vor allem Österreich macht sich stark dafür, dass die sechs Staaten des Westbalkans, die in die EU wollen, nicht wegen der Konzentration auf die Ukraine ins Hintertreffen geraten. Für ihn sei es "nicht vorstellbar, der Ukraine einen Kandidatenstatus zu gewähren und zugleich Länder wie Bosnien-Herzegowina weiterhin außen vor zu halten", betonte Bundeskanzler Karl Nehammer. Bosnien-Herzegowina und der Kosovo haben noch keinen Kandidatenstatus, die anderen vier Staaten Serbien, Montenegro, Albanien und Nordmazedonien sehr wohl. Wie weit die sechs Westbalkanländer mit ihren EU-Ambitionen und Reformanstrengungen sind, wird vor dem eigentlichen EU-Gipfel am Donnerstag in einem EU-Westbalkan-Gipfel auf den Prüfstand kommen. Die EU-Kommission hat Nordmazedonien und Albanien bescheinigt, dass die beiden Staaten die Voraussetzungen erfüllen. Doch zuerst blockierte Griechenland wegen eines Streits um den Staatsnamen "Mazedonien". Nachdem dies durch die Umbenennung in Nordmazedonien gelöst war, trat Bulgarien auf den Plan und blockiert.

Die Bewertung ist politisch

Thema diesmal: die Auslegung der gemeinsamen Geschichte. Es geht im Annäherungsprozess an die EU also nicht immer nur um die Bewertung der Reformfortschritte beitrittswilliger Länder allein, sondern auch um Politik.

So ist Ursula von der Leyen auch bemüht, die bereits geleisteten Reformen in der Ukraine und Moldau als Gründe für die Entscheidung der Kommission herauszustreichen. Das Wahlsystem sei "fair und frei", Parlament und Regierung funktioniertenDoch sie räumt auch ein: Rechtsstaat, Korruption und Minderheitenschutz bleiben Problemfelder. (via)