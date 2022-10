Die Ukraine warnt vor einer "Katastrophe großen Ausmaßes"

Die Ukraine warnt vor einer "menschengemachten Katastrophe großen Ausmaßes". Sie wirft Russland vor, einen Staudamm in der südukrainischen Region Cherson zerstören zu wollen. "Wir haben Informationen, wonach russische Terroristen den Damm und die Anlagen des Kachowkaer Wasserkraftwerks vermint haben", warnte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj.

Die Kreml-Kräfte hätten den Damm am Wasserkraftwerk, mehr als 40 Meilen flussaufwärts der von Russland besetzten Stadt Cherson am Fluss Dnipro, mit Sprengstoff gefüllt. "Wenn russische Terroristen diesen Damm beschädigen, werden mehr als 80 Siedlungen, darunter auch Cherson, überflutet werden", erklärte Selenskyj. Hunderttausende Menschen könnten davon betroffen sein. Mehr noch: Eine Unterbrechung der Wasserversorgung in der Südukraine würde auch das Kühlsystem des Atomkraftwerks Saporischschja beeinträchtigen, mit unverstellbaren Folgen für die gesamte Region. Das Ziel der Russen sei es, den ukrainischen Vormarsch zu stoppen. Es drohe eine Katastrophe großen Ausmaßes. Der Damm fasst etwa 18 Millionen Kubikmeter Wasser.

"Kreml will Flüchtlingswelle"

Selenskyj wirft Russland vor, die Energieinfrastruktur seines Landes in ein "Schlachtfeld" verwandelt zu haben. Russland löse dadurch eine neue Flüchtlingswelle in die EU-Länder aus. Moskau verfolge die Absicht, der Ukraine im Herbst und Winter Strom- und Heizprobleme zu bescheren und "so viele Ukrainer wie möglich in Ihre Länder zu schicken", sagte Selenskyj an die EU-Staaten gerichtet. Selenskyj beruft sich auf "Informationen" der ukrainischen Behörden, ohne Beweise für diese Behauptung zu liefern.

Moskau jedenfalls dementierte umgehend. Die Berichte über die Verminung des Staudamms seien falsch, meldete der Kreml. Gleichzeitig setzte die russische Armee die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur fort.

Getreide gestohlen

Gleichzeitig plant Russland die Ausfuhr von 1,8 Millionen Tonnen Getreide aus den besetzten Gebieten der Ukraine. Das geht nach Recherchen des NDR aus der Auswertung von Schiffsdaten, Satellitenbildern sowie aus russischen Dokumenten hervor. Eine Million Tonnen wurden offenbar schon über Seehäfen der annektierten Krim-Halbinsel verschifft, um sie dann auf dem Weltmarkt teuer weiterverkaufen zu können. Völkerrechtsexperten und Menschenrechtsaktivisten sind sich einig: Das ist ein Kriegsverbrechen. Wenn man der Zivilbevölkerung die Lebensgrundlage entziehe, dann sei das ähnlich problematisch, wie sie mit Raketen oder Artillerie zu beschießen.

Motor aus Gunskirchen in Kampfdrohne

Russland setzt bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine Kampfdrohnen ein, die laut USA und EU vom Iran geliefert werden. Darin verbaut sind offenbar Motoren aus dem Rotax-Werk in Gunskirchen.

OÖ Heute: Drohnenmotoren aus Oberösterreich im Kriegsgebiet

Eine CNN-Reporterin bekam Zugang zu einer vom ukrainischen Militär aus dem Schwarzen Meer geborgenen iranischen Drohne. Dabei handelt es sich um das Modell Mohajer-6, die seit 2018 in Massenproduktion hergestellt wird. Auf den Bildern ist die Aufschrift Rotax auf dem Motor der Drohne zu erkennen – er kommt also aus dem Werk in Gunskirchen. Auch in irakischen und syrischen Kurdengebieten sind schon Rotax-Motoren in abgestürzten iranischen Drohnen entdeckt worden, wie der „Standard“ berichtete.

Rotax gehört zum kanadischen BRP-Konzern. In einer Stellungnahme heißt es, man stelle „ausschließlich für die zivile Nutzung“ her und liefere keine Motoren „direkt an Hersteller von unbemannten Luftfahrzeugen“. Flugmotoren würden über ein unabhängiges, weltweites Händlernetz verkauft, wobei „alle Exporte von Motoren und Teilen nach Russland“ schon seit längerem „bis auf Weiteres gestoppt“ seien. Man nehme die Situation jedoch „sehr ernst“ und habe eine Untersuchung eingeleitet.