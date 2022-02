Die Ukraine drängt in die EU: "Wir haben das verdient"

Aus dem Regierungsbunker in Kiew wandte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag erneut an die Europäer: Er forderte die Aufnahme seines unter Beschuss stehenden Landes in die EU im Eilverfahren. "Ich bin überzeugt, dass das gerecht ist. Ich bin überzeugt, dass wir das verdient haben", sagte er.