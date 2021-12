Die Türkei wird zur neuen Schutzmacht für die Ukraine

Kiew bedankte sich gestern bei Joe Biden. "Für die konsequente, harte und entschlossene Unterstützung", mit der der US-Präsident gegenüber Wladimir Putin die territoriale Unversehrtheit der Ukraine verteidigt habe. Aber nach Ansicht vieler Beobachter klingt echte Begeisterung anders als die höfliche Formulierung aus dem Präsidialbüro Wolodymyr Selenskyjs.

"Amerika ist weit weg"

"Amerika ist weit weg, Amerika konzentriert sich auf China", sagt der Kiewer Politologe Wadim Karassjow. Für die Ukraine sei es vorteilhafter, sich nicht auf die USA, Frankreich oder Deutschland zu verlassen, sondern auf Großbritannien und vor allem auf die Türkei.

Angesichts erst am Donnerstag neu gemeldeter russischer Truppenbewegungen Richtung ukrainischer Grenze und einer gewissen Enttäuschung gegenüber den westlichen Schutzmächten sucht Kiew anderswo Unterstützung.

Deutschland und die EU machen seit Jahren gemeinsame Sache mit dem russischen Pipelineprojekt Nord Stream 2, das die ukrainischen Gasröhren überflüssig macht. Und US-Präsident Joe Biden erklärte nach seinem Videogipfel mit Putin offen, kein amerikanischer Soldat werde die Ukraine im Fall eines russischen Angriffes verteidigen.

Die Türkei aber beliefert die Ukraine seit 2019 mit Bayraktar-Kampfdrohnen, im Oktober zerstörte eine von ihnen videowirksam eine russische Haubitze im Donbass. Vergangenes Jahr hatten die türkischen Drohnen im Bergkarabach-Krieg Moskaus armenischen Verbündeten schwere Verluste zugefügt. Nach Angaben des ukrainischen Militärexperten Iwan Jakubez besitzt sein Land inzwischen 12 Bayraktar, hat weitere 48 bestellt. Eine Flottille, die auch massiv eingesetzten russischen Panzern arg zusetzen könnte.

Wladimir Putin beschwerte sich Anfang des Monats wegen des Bayraktar-Einsatzes im Donbass persönlich bei Recep Tayyip Erdogan, der aber bot sich in den vergangenen Wochen Russen und Ukrainern wiederholt als Vermittler im Donbass-Konflikt an. Aus dem russischen Außenministerium verwahrte man sich mit dem formalen Argument dagegen, Russland sei ja keine Konfliktpartei.

Der Kreml ist strikt dagegen

"Tatsächlich akzeptiert der Kreml Erdogan nie als Vermittler, weil er die Ukraine als sein ausschließliches Interessengebiet betrachtet", sagt Karassjow. "Er will unbedingt eine Situation wie in Aserbaidschan verhindern." In der ehemaligen Sowjetrepublik schwangen sich die Türken vergangenes Jahr zur militärischen Schutzmacht auf, Russland musste sich die Vermittlerrolle im Karabach-Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien mit Ankara teilen. In Kiew ist man sich bewusst, dass die Autokraten Putin und Erdogan als Männerfreunde gelten. "Den Türken geht es vor allem ums Geld", sagt ein krimtatarischer Aktivist anonym. "Deshalb verkaufen sie uns auch Waffen."

Aber Erdogan müsse auch Rücksicht auf eine Diaspora von drei bis fünf Millionen krimtatarischer Wähler in der Türkei nehmen, für die die Annexion der Krim durch Russland ein rotes Tuch sei.

Gemeinsame Raketenprojekte

"Die Türkei unterstützt unsere territoriale Unversehrtheit auf verschiedenen internationalen Plattformen", sagt der ukrainische Parlamentarier Oleksandr Mereschko dem Portal liga.net. Und beide Länder arbeiten an gemeinsamen Raketenprojekten, darunter einem türkischen Marschflugkörper mit ukrainischem Triebwerk. Kiew hofft auf wachsende Konkurrenz zwischen Moskau und Ankara. Zum einen im Schwarzen Meer, wo Moskau immer lautstärker eine militärische Vorherrschaft beansprucht, obwohl die Türken den Bosporus kontrollieren. Aber auch im postsowjetischen Unterleib Russlands, im Kaukasus und in Zentralasien, wo Ankara seit Jahrzehnten und mit Erfolg kulturell, wirtschaftlich, aber auch militärisch expandiert.

Und im November posierte Erdogan mit einer Landkarte, wo große Teile Russlands als pantürkisch eingezeichnet waren. "Ob als Vermittler oder Verbündeter", sagt Karassjow, "ist die Türkei für die Ukraine ein Gewinn."