"Die Tsunamiwelle war höher als befürchtet"

Auch wenn die Informationen aus dem Katastrophengebiet noch spärlich sind, kann Herwig Haunschmid aufatmen: Die Auswirkungen des Ausbruchs von Unterwasservulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nahe dem abgelegenen Pazifikstaat Tonga auf sein Urlaubsresort auf der nördlichen Inselgruppe Vava’u halten sich in Grenzen. "Die Tsunamiwelle war zwar höher als befürchtet, die Schäden sind aber glücklicherweise nur leicht", sagt der Unternehmensberater aus Katsdorf. Noch viel wichtiger: Alle seine Mitarbeiter, die in einem Nachbardorf wohnen, sind wohlauf. Das zeigen jedenfalls erste Informationen, die Haunschmid gestern erhielt.

"Die Telefonverbindungen sind teilweise wieder aufrecht", sagt er. Wie belastbar die Systeme sind, kann er jedoch nicht sagen. Denn ein wichtiges Unterseekabel, das zur Übertragung fast aller digitalen Informationen einschließlich der Internet- und Telefonkommunikation dient, sei durch das Seebeben an zwei Stellen gebrochen, teilte die neuseeländische Regierung am Mittwoch mit. Der internationale Mobilfunkanbieter Digicel hat mittlerweile zwar auf der Hauptinsel Tongatapu ein Überbrückungssystem via Satellit eingerichtet. Die Verbindungen seien allerdings "begrenzt und lückenhaft", sie deckten nur zehn Prozent der üblichen Kapazität ab, hieß es gestern.

Trinkwasser verunreinigt

Mit Hochdruck wurde in den vergangenen Tagen daran gearbeitet, den internationalen Flughafen der Hauptstadt von dicken Ascheschichten zu befreien. Denn erst dann ist es für die Flugzeuge aus Australien und Neuseeland möglich, mit ihren Hilfsgütern zu landen. Die Landebahn sei wieder freigeräumt, konnte gestern Abend UN-Krisenkoordinator Jonathan Veitch der Nachrichtenagentur AFP mitteilen. Heute sollen dann die ersten Hilfsflüge eintreffen.

Unterstützung ist übrigens auch auf dem Seeweg unterwegs. Die Schiffe sollen am Freitag eintreffen. An Bord befindet sich vor allem dringend benötigtes Trinkwasser. Die Trinkwasservorräte speisen sich auf den Inseln üblicherweise vor allem aus Regenwasser – dieses ist nach dem Vulkanausbruch aber verunreinigt.

Die Hilfslieferungen mit Schiffen werden von Tongas Regierungsstellen allerdings auch mit einer Portion Skepsis gesehen. Befürchtet man doch eine mögliche Einschleppung des Coronavirus. Bisher war das Königreich (169 Inseln) mit seinen 105.000 Einwohnern kaum von der Pandemie betroffen. "Es gab bisher erst einen Corona-Fall und der wurde bei einem Erntehelfer-Rückkehrer in dessen Quarantäne-Zeit festgestellt", weiß Haunschmid. Rund 90 Prozent der großteils jungen Bevölkerung (lediglich 40 Prozent sind älter als 18 Jahre) seien zudem bereits geimpft. Dennoch gilt derzeit eigentlich ein absolutes Einreiseverbot.

Öffnung im Juli geplant

Diese Abschottung ist vorerst bis Ende März vorgesehen. Haunschmid hofft daher, dass er sein Urlaubsresort mit fünf Bungalows und einem Restaurant planmäßig im Juli wieder öffnen kann. Er und sein Partner aus Marchtrenk wollen aber schon vorher zum Südsee-Archipel reisen, um alles vorzubereiten. Wenn ihnen nicht ein weiterer Vulkanausbruch oder Corona einen Strich durch die Rechnung macht …