Die Stunde der Wahrheit im britischen Parlament

Die Stunde der Wahrheit schlägt für den britischen Premierminister Boris Johnson heute kurz nach Mittag: Dann entscheiden die Abgeordneten im britischen Unterhaus über den Brexit-Deal, den die 27 Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel einstimmig durchgewinkt haben. Die Spannung ist groß, denn noch immer ist alles möglich.

? Wie viele Stimmen braucht Boris Johnson, und wer steht hinter ihm?

Die magische Marke ist 320. So viele Stimmen braucht der Premier, um seinen Deal durchsetzen zu können. Johnsons Regierungsfraktion hat aber inzwischen nur noch 288 Parlamentarier – 21 wurden aus der Fraktion ausgeschlossen, als sie mit der Opposition ein Gesetz durchbrachten, das einen ungeregelten Austritt ausschließt. Die meisten dieser konservativen Rebellen werden jetzt für das Abkommen stimmen. Ihr Anführer Sir Oliver Letwin vermutet, dass bis zu 18 Kollegen jetzt "den Brexit vollenden wollen". "Ich glaube, wir haben hier eine echte Chance." Doch selbst wenn alle Tory-Rebellen zustimmen, braucht Johnson noch Stimmen von der Opposition.

Während die Parlamentarier abstimmen, wird auf der Straße erneut demonstriert. Bild: REUTERS

? Warum lehnt die nordirisch-protestantische DUP das Abkommen so vehement ab?

Es ist der Daseinszweck der DUP, ein Wegdriften Nordirlands vom Rest des Vereinigten Königreichs zu verhindern. Die Partei hat sich daher von Anfang an gegen jeglichen Sonderstatus für den Landesteil nach dem Brexit gewehrt. Besondere Regeln sind aber aus Sicht der EU notwendig, um Grenzkontrollen zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland im Süden zu vermeiden.

? Von wem kann sich Johnson heute Hilfe erhoffen?

Johnsons größte Chance ist es, genügend Labour-Leute zu finden. Ihr Anführer Jeremy Corbyn lehnt zwar jegliche Unterstützung für Johnson vehement ab. Aber eine Handvoll Labour-Parlamentarier hatte auch schon für Theresa Mays Brexit-Deal gestimmt.

? Und wenn es knapp wird?

Dann könnte vielleicht ausgerechnet Boris Johnsons Bruder Jo zum Zünglein an der Waage werden: Er hatte das Kabinett aus Protest gegen die Brexit-Politik seines großen Bruders verlassen und ist eigentlich für ein zweites Referendum. Noch hat Jo Johnson nicht gesagt, wie er abstimmen wird.

Regierungschef Boris Johnson suchte bis zuletzt die Zustimmung auch von der Opposition. Bild: APA/AFP

? Kann es noch ein zweites Brexit-Referendum geben?

Die Chancen dafür scheinen wieder ein bisschen gestiegen zu sein. Die Befürworter einer zweiten Volksabstimmung wollen ihre Zustimmung heute mit der Bedingung verknüpfen, dass der Johnson-Deal anschließend dem Volk vorgelegt wird. Die Alternative soll ein Verbleib in der EU sein. Ob sie damit Erfolg haben werden, hängt davon ab, ob sich die größte Oppositionspartei Labour hinter das Vorhaben stellt. Labour-Chef Jeremy Corbyn äußerte sich dazu widersprüchlich.

? Was passiert, wenn das Unterhaus heute wieder Nein sagt?

Dann wird eine weitere Verschiebung des Brexits debattiert werden. Johnson hat eine solche immer abgelehnt und auf einen Austritt per 31. Oktober gepocht. Doch ist er nach einem britischen Gesetz verpflichtet, um Aufschub zu bitten, wenn es heute noch keinen vom Unterhaus akzeptierten Deal gibt. Die EU dürfte dem letztlich zustimmen, denn sie will in keinem Fall einen Chaos-Brexit verantworten. Nachverhandlungen in den nächsten Tagen wird es dagegen wohl nicht geben.

? Besteht weiterhin die Gefahr eines ungeregelten Brexits?

Ja. Denn im Grunde sind wir jetzt da, wo wir letztes Jahr schon waren: Es gibt einen Deal auf Europa-Ebene, aber die Regierung hat keine Gewissheit, ob sie ihn durchs Parlament bringt. Eines der Hauptprobleme ist, dass Labour und die Konservativen die Diskussionen zum Brexit so gestalten wollen, dass es ihre Chancen bei Wahlen verbessert. Was fehlt, ist ein nationales Konzept, was überhaupt der Sinn des Brexits sein könnte.

? Ist Europa auf ein erneutes Scheitern im Parlament vorbereitet?

Offiziell heißt es aus Brüssel, dass man vorerst darüber nicht nachdenke. Doch der litauische Präsident Gitanas Nauseda gestand es offen ein: "Wir haben die meiste Zeit damit verbracht, die Szenarien A, B, C und D zu diskutieren", sagte er in der Nacht auf Freitag vor Journalisten in Brüssel. "Egal, wie selbstbewusst Mister Johnson – eine ziemlich charmante Persönlichkeit – ist, jeder denkt dennoch über alternative Szenarien nach", betonte der Staatschef des baltischen EU- und NATO-Landes. Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen blieb völlig nüchtern: "Für uns ist wichtig, dass wir jetzt eine Vereinbarung haben."

