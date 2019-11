Die Stunde der Wahrheit für SPD und GroKo

Heute um 18 Uhr werden wir endlich wissen, wer die künftigen SPD-Vorsitzenden sind. Erstmals entscheiden die 425.630 SPD-Mitglieder selbst, wer künftig die Partei führt – und erstmals soll an der Spitze ein Duo stehen. Die Stichwahl wird nicht nur die Zukunft der SPD, sondern auch die Zukunft der Großen Koalition in Deutschland bestimmen.

In der Vorrunde haben sich aus sechs Tandems Finanzminister Olaf Scholz und die Brandenburgerin Klara Geywitz sowie Nordrhein-Westfalens früherer Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken durchgesetzt. Scholz und Geywitz haben erklärt, dass sie zur Großen Koalition stehen, Esken und Walter-Borjans sind der GroKo eher abgeneigt. Schon beim ersten Wahlgang galten Letztere als Geheimfavoriten.

Leicht ist der SPD-Basis schon die Erstabstimmung nicht gefallen – nicht alle haben abgestimmt: rund 53 Prozent der Stimmberechtigten. Entsprechend aktiv rührten viele von der SPD bis gestern die Wahl-Werbetrommel. Doch die SPD ist tief gespalten. Und auch der Ton bei den Sozialdemokraten war in den vergangenen Tagen rauer geworden – schließlich treffen Welten aufeinander. Hier der machtbewusste Vizekanzler und Finanzminister und seine ebenfalls pragmatische Team-Partnerin, da die Kritiker des bisherigen SPD-Kurses, die Verfechter einer Politik der Ideale und der gesellschaftlichen Umverteilung. Die Frage, wer künftig an der Spitze der SPD stehen soll, lässt einer Umfrage zufolge viele ratlos zurück. 40 Prozent der befragten SPD-Anhänger gaben an, sie könnten nicht beurteilen, welches der beiden Bewerberduos das bessere Führungsteam sei. 38 Prozent sagten demnach, sie bevorzugten das Team aus Scholz und Geywitz. 22 Prozent hielten Esken und Walter-Borjans für die bessere Wahl.

Formal wird das neue Führungsduo am Freitag auf dem SPD-Parteitag von 6. bis 8. November in Berlin gewählt. Die Delegierten werden sich dann auch mit der Frage befassen, wie die SPD weiter mit der Großen Koalition umgehen soll. Je nachdem, welches Tandem sich durchsetzt, könnte sich die Partei auch gegen die Koalition entscheiden. Entsprechend spannend werden die kommenden Tage.