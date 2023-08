Die Strafsache 23-257 "United States of America gegen Donald J. Trump" ist eröffnet

Es regnete in Strömen, als Donald Trump unter einem übergroßen schwarzen Regenschirm mit seinem Namenszug die Fluggasttreppe zu seiner Boeing 757 hinaufstieg. Ein Bild, das in starkem Kontrast zum Beginn seiner Polit-Karriere steht. Damals, im Sommer 2015, schwebte er auf einer goldenen Rolltreppe im Trump Tower von Manhattan in die Niederungen der US-Politik.