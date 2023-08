Die Spitzenpolitiker im Visier der Justiz

Ihr politischer Hintergrund ist unterschiedlich, bei den Delikten geht es meist um Korruption – und es handelt sich fast ausschließlich um Männer: Die Liste von strafrechtlich angeklagten Staats- und Regierungschefs wird immer länger. Freigesprochen wurden nur wenige. Einige der Polit-Schwergewichte entkamen dem Gefängnis durch bedingte Strafen, Verjährung oder Flucht. Ein Überblick über die prominentesten Fälle.

DONALD TRUMP

Der frühere US-Präsident (2017– 21) brüstete sich im Wahlkampf damit, dass er jemanden auf der Fifth Avenue erschießen könnte und dennoch keine Wähler verlöre. Kapitalverbrechen werden dem Immobilientycoon zwar keine zur Last gelegt, doch auf die leichte Schulter nehmen darf der Republikaner seine Justizprobleme nicht. Mittlerweile hat Trump bereits historische vier Anklagen am Hals – historisch, weil es das erste Mal ist, dass gegen einen Ex-Präsidenten der USA auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Anfang August wurde Trump erstmals wegen seiner Versuche angeklagt, den Wahlausgang nach seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden zu kippen und sich damit im Weißen Haus zu halten. Bei der zweiten diesbezüglichen Anklage in Georgia geht es um Vorgänge, wo Trump in einem berühmt gewordenen Telefonat Georgias Wahlleiter Brad Raffensperger aufforderte, die für einen Sieg in dem Bundesstaat nötigen 11.780 Wählerstimmen zu "finden". An diesem Donnerstag muss sich Trump in Georgia den Behörden stellen. Er muss nun diverse Auflagen erfüllen und eine Kaution von 200.000 Dollar zahlen. Politische Sprengkraft hat aber auch die Affäre um geheime Regierungsdokumente, die der Ex-Präsident nach seinem unfreiwilligen Abschied aus dem Weißen Haus beiseitegeschafft hat. Im April war er bereits im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar auf Bundesstaaten-Ebene in New York angeklagt worden. Politische Brisanz haben alle Verfahren, weil Trump 2024 wieder Präsident werden will.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Brasiliens Präsident Lula da Silva wurde 2022 wiedergewählt. Bild: APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Der erste linksgerichtete Präsident Brasiliens (2003–2011) wurde 2017 wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche zu 9,5 Jahren Haft verurteilt. Er sollte der Baufirma OAS Verträge mit dem staatlichen Ölkonzern Petrobras vermittelt und dafür ein Luxusapartment bekommen haben. Lula kam ins Gefängnis. 2019 wurde er zudem für schuldig befunden, Renovierungsarbeiten an seinem Bauernhaus im Austausch für Petrobras-Aufträge angenommen zu haben. 2021 hob das Oberste Gericht die Entscheidung auf. Neben Verfahrensmängeln wurde konstatiert, dass Richter Moro, der später vom rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro zum Justizminister gemacht wurde, "voreingenommen" gewesen sei. 2022 wurde Lula erneut zum Präsidenten Brasiliens gewählt.

BENJAMIN NETANJAHU

Mit einer Justizreform will sich Israels Premier vor der Haft retten. Bild: APA/AFP/POOL/Amir Cohen

Der israelische Langzeitpremier (1996–99, 2009–21, seit 2022) feierte im Vorjahr sein zweites politisches Comeback, doch seine juristischen Probleme ist er noch nicht los. Seit Mai 2020 wird dem konservativen Politiker wegen Bestechung, Betrugs und Rechtsbruchs der Prozess gemacht. Das Verfahren verzögerte sich wegen der Coronapandemie. Kritiker werfen ihm vor, sich seiner Probleme durch eine tiefgreifende Justizreform entledigen zu wollen, die dem von Netanjahus Koalition kontrollierten Parlament die Möglichkeit gäbe, Gerichtsurteile aufzuheben.

CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER

Cristina Kirchner kämpft als Vize-Premierministerin gegen die Klagen. Bild: APA/AFP/JUAN MABROMATA

Die frühere Präsidentin (2007– 2015) und aktuelle Vizepräsidentin Argentiniens wurde Ende 2022 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach die heute 70-Jährige der Veruntreuung öffentlicher Mittel schuldig. Zudem sperrten die Richter sie lebenslang für die Ausübung öffentlicher Ämter. Das erstinstanzliche Urteil ist aber nicht rechtskräftig. Kirchner und ihr inzwischen verstorbener Ehemann, Ex-Präsident Néstor Kirchner, sollen einem befreundeten Bauunternehmer ohne Ausschreibung öffentliche Aufträge beschafft haben. Fernandez Kirchner wies die Vorwürfe zurück und warf der Justiz vor, aus politischen Motiven gegen sie zu ermitteln.

NICOLAS SARKOZY

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy trägt eine Fußfessel. Bild: APA/AFP/THOMAS COEX

Der konservative französische Ex-Präsident (2007–12) kämpft derzeit in Berufungsverfahren gegen das Gefängnis. Nach jahrelangen Ermittlungen wurde er im März 2021 wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt, davon eines unbedingt. Im September folgte eine weitere einjährige Haftstrafe wegen illegaler Wahlkampffinanzierung. Im Juli 2014 war er als erster französischer Ex-Präsident im Zuge der Ermittlungen in Polizeigewahrsam genommen worden. Der erste verurteilte französische Spitzenpolitiker ist er aber nicht. Ex-Präsident Jacques Chirac erhielt 2011 wegen Veruntreuung und Vertrauensbruch in seiner Zeit als Pariser Bürgermeister eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Auch die ehemaligen Premiers François Fillon, Alain Juppé und Edith Cresson wurden wegen verschiedener Vergehen verurteilt.

ANDREJ BABIS

Der Tscheche Andrej Babis erkämpfte sich einen Freispruch. Bild: APA/AFP/MILAN KAMMERMAYER

Dem tschechischen Regierungschef (2017–21) wurde Betrug mit EU-Fördergeldern im Zusammenhang mit dem Wellnessresort "Storchennest" vorgeworfen. Der Milliardär soll sich im Jahr 2008 EU-Subventionen für das Projekt erschlichen haben. Die Ermittlungen überschatteten die Amtszeit des liberalpopulistischen Politikers, zur Anklage kam es aber erst nach seiner Abwahl, im März 2022. Der Prozess begann im September 2022 und lief parallel zu den Bemühungen des Chefs der Partei ANO, bei der Präsidentschaftswahl ein politisches Comeback zu schaffen. Wenige Tage vor dem Urnengang wurde Babis im Jänner 2023 freigesprochen, sein Comebackversuch scheiterte aber.

SILVIO BERLUSCONI

Italiens Ex-Premier Berlusconi wurde nur ein einziges Mal verurteilt. Bild: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Die Liste der Verfahren, Anklagen und Urteile gegen den im Juni verstorbenen mehrmaligen italienischen Regierungschef (1994–95, 2001–06, 2008–11) war lang. Wegen Bestechung, Bilanzfälschung, Steuerbetrug, Amtsmissbrauch und auch wegen Sex mit Minderjährigen kam es zu 34 Prozessen. Ein einziges Mal im Jahr 2013 wurde er rechtskräftig verurteilt. Dies führte zu seinem Ausschluss aus dem Parlament. Wegen seines hohen Alters musste er aber nicht ins Gefängnis, sondern konnte seine Strafe mit zehn Monaten Sozialdienst in einem Seniorenheim abbüßen. In den anderen Fällen schmetterten Berlusconis Anwälte entweder erstinstanzliche Schuldsprüche ab oder die Vorwürfe gegen ihn verjährten. Dies gilt auch für den letzten Prozess im vergangenen Februar, bei dem der Medienmagnat wegen des Verdachts der Zeugenbestechung freigesprochen wurde.

IVO SANADER

Kroatiens Ex-Premier Ivo Sanader wurde in Österreich verhaftet. Bild: EPA

Der kroatische Ministerpräsident (2003–09) wurde am 10. Dezember 2010 auf der Tauernautobahn in Salzburg verhaftet, nachdem seine parlamentarische Immunität in einem Korruptionsverfahren aufgehoben worden war. Der konservative Politiker, der in Innsbruck seinen Doktortitel der Philosophie gemacht hatte, verbrachte daraufhin mehrere Monate lang in österreichischer Auslieferungshaft, ehe er Mitte Juli 2011 in seine Heimat gebracht wurde. Nach Erkenntnissen der kroatischen Justiz schädigte er den Staat während seiner Regierungszeit um rund 200 Millionen Euro, unter anderem durch Provisionszahlungen seitens der Kärntner Hypo. In diesem Fall wurde er im Oktober 2022 freigesprochen, wegen einer anderen Korruptionsaffäre sitzt er seit 2019 im Gefängnis. Die in Prozessen seit dem Jahr 2012 verhängten Haftstrafen belaufen sich Medienberichten zufolge auf insgesamt 19 Jahre.

THAKSIN SHINAWATRA

Thailands Ex-Premier Shinawatra war 15 Jahre im Exil. Bild: APA/AFP/MANAN VATSYAYANA

Der thailändische Regierungschef (2001–06) wurde zwei Jahre nach seinem Sturz durch einen Militärputsch wegen Amtsmissbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt war der schwerreiche Unternehmer bereits ins Ausland geflohen, blieb aber weiterhin graue Eminenz des von der armen Landbevölkerung getragenen politischen Lagers. Von 2011 bis 2014 war seine Schwester Yingluck thailändische Ministerpräsidentin, ehe das Militär neuerlich putschte. Bei den heurigen Wahlen im Mai gab es einen Erdrutschsieg der Opposition und nach langem Gezerre um die Regierungsbildung und dem Ausbremsen des eigentlichen Wahlsiegers Pita Limjaroenrat und seiner progressiven MFP wird die Pheu-Thai-Partei Shinawatras wieder eine Mehrparteien-Koalition ohne Beteiligung der MFP anführen. Gestern kehrte der mittlerweile 71-jährige Politiker zurück in die Heimat, wo er auch umgehend verhaftet wurde. Er dürfte sich diesen Schritt gut überlegt haben. Denn er kann damit rechnen, dass der König ihn womöglich schon sehr bald begnadigt.

