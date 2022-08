Die Spannungen mit China wachsen

Ungeachtet der wachsenden Spannungen mit China nach dem Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist erneut eine US-Delegation nach Taipeh gereist. Ziel seiner "Wirtschaftsentwicklungsreise" sei es, eine "strategische Partnerschaft" mit Taiwan aufzubauen, sagte der republikanische Politiker Eric Holcomb nach einem Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen.

Washington hatte vergangene Woche angekündigt, im Herbst ernsthafte Handelsgespräche mit Taipeh zu beginnen. Amerikas Interesse hat dabei handfeste Gründe: Taiwan ist neben Südkorea der wichtigste Hersteller von Mikrochips, die gerade weltweit knapp sind. Ohne die Halbleiter aus Taiwan würde die Weltwirtschaft ins Stottern geraten, könnten Autofirmen keine Autos mehr bauen und Apple keine Smartphones. Auch China kann und will nicht auf die Halbleiter aus Taiwan verzichten und reagierte dementsprechend verärgert auf die USA.

Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zuletzt Befürchtungen aufkommen lassen, Peking könnte im Umgang mit Taiwan auf ein ähnliches Vorgehen setzen.

Nach dem Besuch Pelosis hatte Peking bereits großangelegte Manöver um Taiwan aufgenommen. Dabei wurden unter anderem eine See- und Luftblockade sowie eine mögliche Eroberung geübt. Auch wurden elf ballistische Raketen gestartet.

Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger warnt bereits vor der "größten Herausforderung der Menschheit". In einem Interview mit dem US-Sender CNN sagte er: "Das Einzigartige an der Situation ist, dass beide Länder die Fähigkeit haben, die Welt zu zerstören. Und wenn sie in einen Konflikt geraten, gibt es keine Zurückhaltung beim Gebrauch von Technologie."