Die spannendsten Rennen bei den "Midterm"-Wahlen in den USA

Bei der Zwischenwahl in der Mitte von Bidens Amtszeit werden in der kommenden Woche in den USA alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben. Ebenso stehen in zahlreichen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an. Auch über viele andere Posten wird abgestimmt.

Darunter sind Rennen mit prominenten Köpfen, mit skurrilen Konstellationen und solche mit viel politischer Symbolkraft. Eine Auswahl der interessantesten Abstimmungen sehen Sie in der Bildergalerie: