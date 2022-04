Die Slowakei schenkte der Ukraine ihr Flugabwehrsystem

Das bestätigte der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger (Olano/Gewöhnliche Menschen) am Freitag in einem Facebook-Video von seiner Zugfahrt nach Kiew.

Eine Lieferung des Raketensystems wird in der Slowakei seit Wochen heftig diskutiert. Die Regierung Heger hatte bisher immer bestritten, dass sie ohne dauerhaften entsprechenden Ersatz die S-300 in die Ukraine schicken könnte. Laut dem slowakischen Fernsehsender Markiza soll sich das Luftabwehrsystem bereits in der Ukraine befinden, die Überfuhr soll zwei Tage lang gedauert haben. Noch in der vergangenen Woche hatte das Verteidigungsressort in Bratislava versichert, das System werde lediglich an die Ostgrenze zur Ukraine verschoben, wo es den slowakischen Luftraum schützen wird.

"Ich kann bestätigen, dass die Slowakische Republik das Luftabwehrsystem S-300 der Ukraine geschenkt hat," erklärte Heger überraschend in der am Freitag veröffentlichten Videoaufnahme. "Ich glaube daran, dass dieses System helfen wird, so viele Leben wie möglich vor der Aggression des Putin-Regimes zu retten," fügte er hinzu.

Zugleich versicherte Heger, der Schritt bedeute nicht, dass die Slowakei Teil des bewaffneten Konflikts geworden ist. "Ich will allen Bürgern der Slowakei versichern, dass die Verteidigung unseres Gebiets ausreichend gesichert ist und in den nächsten Tagen um ein weiteres System von unseren Verbündeten verstärkt wird," erklärte er.

Die derzeit stärkste Oppositionspartei der Slowakei, die Hlas (Stimme) von Ex-Premier Peter Pellegrini, sprach von einem "Betrug der amtierenden Regierung an ihren eigenen Bürgern". Verteidigungsminister Jaroslav Nagy habe stets betont, die slowakische Armee werde auf die S-300 nur verzichten, wenn entsprechender Ersatz gesichert sei. Sogar der Minister selbst sprach erst kürzlich von einem Zeithorizont einiger Monate bis Jahre, wie es in einer Stellungnahme der Partei hieß.