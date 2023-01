Eine wachsende Zahl an Republikanern im US-Repräsentantenhaus trägt neuerdings einen Button mit der Aufschrift "O.K" am Revers. Die Abkürzung steht für "Only Kevin" und ist das Erkennungszeichen der Unterstützer des Kaliforniers Kevin McCarthy, der am 3. Jänner zum Speaker des 118. US-Kongresses gewählt werden möchte.