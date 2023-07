Die Schicksalswahl des Pedro Sanchez

Die jüngsten Umfragen vor den spanischen Parlamentswahlen am kommenden Sonntag versprechen nichts Gutes für die regierenden Sozialisten (PSOE). Die Konservativen von Oppositionsführer Alberto Nunez Feijoo (PP) dürften mit fast 33 Prozent klar die Wahlen vor den Sozialisten von Regierungschef Pedro Sanchez gewinnen. Auch wenn die Konservativen die Sozialisten (107 erwartete Mandate) als stärkste Kraft ablösen, wird es Feijoo jedoch schwerfallen, eine Regierung mit einer ausreichenden Mehrheit zu bilden. Alles deutet darauf hin, dass er auf die rechtsextreme Vox-Partei angewiesen sein wird, die sich als drittstärkste Parlamentsfraktion etablieren dürfte.

Vorgezogene Wahl

Genau diese Angst vor einer bisher nie da gewesenen Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten nahm Sanchez zum Anlass, die eigentlich für Dezember vorgesehenen Parlamentswahlen auf den 23. Juli, mitten in die spanischen Sommerferien, vorzuverlegen. Nachdem die Sozialisten Ende Mai bei den Kommunal- und Regionalwahlen eine herbe Niederlage hinnehmen mussten, wollte Sanchez mit diesem frühen Termin für die Neuwahlen "parteiinterne Führungskämpfe bereits im Ansatz ersticken und seine Macht behaupten. Andererseits spekulierte er darauf, dass die Konservativen vor dem jetzigen Wahlkampf auf regionaler und kommunaler Basis unpopuläre Bündnisse mit den Rechtspopulisten eingehen müssten", erklärt der Madrider Politologe Martin Merchan. Genau das war auch in Dutzenden Städten der Fall.

Sanchez stellte das Gespenst des Rechtsrucks in den Fokus seines Wahlkampfes. Das Problem: "Berührungsängste zu den Rechtspopulisten, wie in anderen Ländern, haben die spanischen Konservativen schon längst abgelegt", versichert der Politikexperte Pablo Simon.

Zudem gelang es Feijoo vergangene Woche beim einzigen TV-Wahlduell mit dem sozialistischen Kontrahenten, Sanchez’ Angstmacherei vor dem spanischen Rechtsruck den Wind aus den Segeln zu nehmen. Fast zum Schluss der TV-Debatte holte Feijoo ein Papier aus seiner Mappe, unterschrieb es und hielt es Sanchez hin. Es war das schriftliche Angebot, eine sozialistische Minderheitsregierung zu unterstützen, sollten die Sozialisten die meistgewählte Liste bei den Wahlen werden. Gleichzeitig fragte er seinen sozialistischen Kontrahenten, ob dieser sich andernfalls auch dazu verpflichte, um eine Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten zu verhindern. Mit diesem Schachzug hatte Sanchez nicht gerechnet und blieb den TV-Zuschauern eine klare Antwort schuldig.

Liberale treten nicht mehr an

Natürlich steckt aber mehr hinter dem wahrscheinlichen Wahlsieg der Konservativen am kommenden Sonntag. Erstens dürften die Stimmen der liberalen Ciudadanos überwiegend an die PP gehen, nachdem die bisher fünftstärkste Partei beschloss, am Sonntag erst gar nicht mehr anzutreten.

Zweitens konnten die Konservativen geschickt verhindern, dass Sanchez seine vor allem wirtschaftlichen Erfolge in die Wahldebatten einbringen konnte. Stets erinnerte Sanchez auch an die Verbesserung der Gleichheitsrechte zwischen Männern und Frauen und für Transgender. Er hebt die erleichterten Abtreibungsregeln hervor und die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe.

Schlechtes Image

Doch Oppositionsführer Alberto Nunez Feijoo gelang es immer wieder, das schlechte Image der Linksregierung auszuschlachten. "Sie gefährden die Einheit der Nation", warf Feijoo Sanchez zuletzt auch im TV-Wahlduell vor. Nicht wenigen Spaniern ist es tatsächlich ein Dorn im Auge, dass sich die linke Minderheitsregierung auf Kataloniens Separatisten und Bildu stützte, eine Partei, die bei den Kommunalwahlen im Baskenland Ende Mai verurteilte Mörder der baskischen Terrororganisation ETA aufstellte.

"Man muss sich entscheiden zwischen Sanchez oder Spanien", lautet die von Feijoo herausgegebene Devise. "Wir werden den Sanchismo abschaffen" – Feijoo gibt sich siegessicher. Doch noch ist nichts entschieden. Sollten PP und Vox die 176 Sitze für eine absolute Mehrheit verpassen, könnten die Sozialisten bei einem starken Abschneiden von Sumar durchaus an der Macht bleiben und wie bisher eine Minderheitsregierung bilden, die sich auf die baskischen und katalanischen Separatisten stützt. Die PP hat außer Vox kaum parlamentarische Alternativen.

