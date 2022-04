"Die Russen wollen die Ukrainer im Osten vernichten"

Der Abzug der russischen Truppen aus dem Großraum Kiew dient laut Oberst Markus Reisner dem Ziel, einen "Großteil der ukrainischen Streitkräfte im Osten einzukesseln und zu vernichten". Anstatt an vier Fronten anzugreifen, soll nun durch eine Schwergewichtsbildung im Donbass eine Entscheidung herbeigeführt werden. Die vor zehn Tagen begonnene Umstrukturierung werde wahrscheinlich dieses Wochenende abgeschlossen sein.

In dem von Russland nun ins Visier genommenen Raum zwischen dem Donbass und dem Fluss Dnjepr befanden sich zu Beginn des Krieges etwa 40 Prozent der ukrainischen Landstreitkräfte – also etwa 70.000 von insgesamt 170.000 Soldaten, sagte Reisner, der Leiter der Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ist.

ZIB 1: ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz berichtet aus Kiew über die Ereignisse rund um den Angriff auf den Bahnhof von Kramatorsk.

Den jüngsten Strategiewechsel Russlands bezeichnet der Bundesheer-Offizier als "Wendepunkt". Schließlich sei der von Moskau ursprünglich beabsichtigte "Blitzkrieg inklusive Enthauptungsschlag" gescheitert. Und nun habe man eingesehen, dass die insgesamt 200.000 Soldaten nicht reichen, um die gesteckten Ziele gleichzeitig erreichen zu können.

Nun gehe es für Wladimir Putin wohl um Symbolik, vermutet Reisner: Er geht davon aus, dass der "Sieg im Donbass" für den 9. Mai angepeilt ist. An diesem Tag feiert Russland traditionell mit einer großen Parade den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Dafür spreche auch, dass Putin in einem Statement angedeutet habe, dass der Krieg im Mai vorbei sein könnte. Das würde bedeuten, dass die Russen ab jetzt einen Monat Zeit haben, um im Osten der Ukraine eine Entscheidung herbeizuführen. Die Zange für diesen Vormarsch bilden aus dem Norden kommend unter anderem die rund 50.000 Mann, die aus dem Raum Kiew abgezogen wurden, und die Truppen, die sich im Süden nördlich der Stadt Mariupol formieren.

Entscheidende Wochen bis Mai

Die Ukrainer versuchen ihrerseits ihre Kräfte im Osten zu verstärken, "aber sie haben nur eingeschränkte Mittel. Die nächsten Wochen sind daher entscheidend."

Idealergebnis für Russland wäre laut Reisner, das gesamte Küstengebiet von Odessa (Schwarzes Meer) bis Mariupol (Asowsches Meer) einzunehmen. Das sind die zwei wichtigsten Häfen der Ukraine. 70 Prozent aller ukrainischen Ex-/Importe (darunter 98 Prozent des Getreideexports) laufen über den Seeweg. Für die Ukraine wäre der Verlust des Meereszuganges eine Katastrophe, weil sie dann zum Binnenstaat würde.